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Внешняя политика 23.10.2021 20:44

Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили текущие отношения между двумя странами

Главы МИД Азербайджана и Ирана Джейхун Байрамов и Хосейн Амир-Абдоллахиян обсудили в телефонном разговоре в субботу текущее состояние отношений между Азербайджаном и ИРИ, говорится в сообщении МИД АР.

"Министры положительно оценили развитие отношений в течение последней недели. Они также оценили как взаимный позитивный шаг предупреждение соответствующих ведомств Ирана о необходимости уважения территориальной целостности Азербайджана, а также освобождение двух иранских водителей Азербайджаном", - отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства.

Кроме того, в ходе телефонного разговора была подчеркнута важность продолжения деятельности азербайджано-иранской межправительственной комиссии, состав которой был обновлен новой администрацией Ирана.

Стороны подчеркнули важность разрешения всех разногласий путем диалога.

Главы МИД обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

А.Салаева

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]