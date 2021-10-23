Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили текущие отношения между двумя странами

Главы МИД Азербайджана и Ирана Джейхун Байрамов и Хосейн Амир-Абдоллахиян обсудили в телефонном разговоре в субботу текущее состояние отношений между Азербайджаном и ИРИ, говорится в сообщении МИД АР.

"Министры положительно оценили развитие отношений в течение последней недели. Они также оценили как взаимный позитивный шаг предупреждение соответствующих ведомств Ирана о необходимости уважения территориальной целостности Азербайджана, а также освобождение двух иранских водителей Азербайджаном", - отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства.

Кроме того, в ходе телефонного разговора была подчеркнута важность продолжения деятельности азербайджано-иранской межправительственной комиссии, состав которой был обновлен новой администрацией Ирана.

Стороны подчеркнули важность разрешения всех разногласий путем диалога.

Главы МИД обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

А.Салаева