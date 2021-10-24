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Туризм 24.10.2021 09:16

Болгария перестанет заселять туристов в отели без сертификатов вакцинации

Власти Болгарии с 24 октября ужесточают антикоронавирусные ограничения в стране из-за роста числа заболевших: теперь для посещения большинства общественных мест, а также заселения в гостиницы туристам понадобится "зеленый сертификат" о прививке, либо ПЦР-тест.

"С 24 октября в общественных местах Болгарии начнут требовать так называемые "зеленые сертификаты" - справка на болгарском или английском языке, свидетельствующая о прохождении полного курса вакцинации от COVID препаратом, одобренным в стране. В качестве альтернативы подойдет справка о перенесенном коронавирусе, действительная в течение полугода, либо отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанный не ранее чем за 72 часа, либо экспресс-тест на антиген, сделанныйв течение последних 48 часов", - писала на минувшей неделе газета Сapital.

По ее данным, медицинские документы не нужно предъявлять лицам младше 18 лет. Кроме того, власти Болгарии подробно прописали, в какие заведения не будут пускать без "зеленого сертификата". Среди них - магазины площадью более 300 кв. метров, торговые центры, рестораны, бары, СПА-центры, концертные залы, театры, музеи и галереи, гостиницы и другие заведения.

Правило предоставления "зеленых сертификатов" касается и сотрудников этих заведений. Также без медицинских документов на работу не пустят в больницы, детские дома и дома престарелых.

Не нужно будет показывать сертификаты, справки или тесты при посещении продуктовых магазинов, аптек, банков, госучреждений и при пользовании общественном транспортом.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]