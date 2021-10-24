Славянская ТЭС на Украине остановилась из-за отсутствия угля

В Донецкой области Украины из-за отсутствия угля остановила работу Славянская ТЭС, сообщает в воскресенье сайт "Укрэнерго".
Оба блока станции, которые с 2015 года работали в режиме маневрирования, полностью остановлены.
По данным Минэнерго, по состоянию на вечер 22 октября антрацитового угля на ТЭС оставалось максимум на сутки.
Меньше десятидневных запасов топлива остается на Трипольской, Змиевской, Криворожской, Запорожской, Бурштынской, Углегорской и Кураховской ТЭС.
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