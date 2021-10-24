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ТЭК 24.10.2021 09:27

Славянская ТЭС на Украине остановилась из-за отсутствия угля

В Донецкой области Украины из-за отсутствия угля остановила работу Славянская ТЭС, сообщает в воскресенье сайт "Укрэнерго".

Оба блока станции, которые с 2015 года работали в режиме маневрирования, полностью остановлены.

По данным Минэнерго, по состоянию на вечер 22 октября антрацитового угля на ТЭС оставалось максимум на сутки.

Меньше десятидневных запасов топлива остается на Трипольской, Змиевской, Криворожской, Запорожской, Бурштынской, Углегорской и Кураховской ТЭС.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]