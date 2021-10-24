Выборы президента Узбекистана проходят в соответствии с законодательством - глава ЦИК

В Узбекистане выборы президента проходят в соответствии с избирательным законодательством, заявил на брифинге в воскресенье председатель Центральной избирательной комиссии Зайниддин Низамходжаев.

"Выборы проходят в соответствии с избирательным законодательством. Пока в Центральную избирательную комиссию не поступало сообщений о нарушениях избирательного законодательства в процессе голосования", - сказал глава ЦИК.

Низамходжаев отметил, что первые избирательные участки открылись в дипмиссиях страны в Японии и Южной Корее - в 04:00 (03:00), а в США завершилось 25 октября в 06:00 (03:00).

Глава ЦИК напомнил, что избирательные участки в стране открылись в 8:00 по местному времени (7:00) и закроются в 20:00 (19:00).

По данным Центризбиркома, для проведения выборов образован10 тыс. 761 избирательныйучасток. Для голосования граждан за рубежом в 37 странах открыты 54 стационарных избирательных участка и 316 передвижных пунктов.

По последним данным, в едином списке избирателей зарегистрированы более 19,86 млн избирателей, из которых около 900 тыс.будут голосовать впервые. Выборы признаются состоявшимися, если в них примут участие не менее 33% внесенных в список избирателей.

Проведение экзитполов законодательством о выборах не предусмотрено.

Досрочно 14-20 октября проголосовали свыше 421 тыс.избирателей, в том числе 120 тыс. 524 - за рубежом.

Предварительные итоги выборов ЦИК планирует обнародовать 25 октября.

По данным ЦИК, на 207 избирательных участках установлена система видеонаблюдения за ходом голосования. Процесс голосования на участках, где будут установлены видеокамеры, будет транслироваться на портале ЦИК, на большом мониторе в пресс-центре и в здании Центральной избирательной комиссии.

ЦИК Узбекистана аккредитовал на выборы 971 международного наблюдателя, из которых 629 представляют международные организации и 340 - зарубежные страны. В частности, за выборами наблюдают миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, Содружества Независимых Государств, Шанхайской организации сотрудничества, Организации исламского сотрудничества, Всемирной ассоциации избирательных органов и других авторитетных международных структур.

Окружными избирательными комиссиями выданы мандаты наблюдателей более 53 тыс. 717 представителям пяти политических партий.

Освещают ход голосования более 1 тыс. 670 представителей местных и зарубежных СМИ.

Избирательная кампания стартовала в Узбекистане 20 сентября.

ЦИК зарегистрировал пять кандидатов от официально действующих в стране политических партий. Движение предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП) - зарегистрировала кандидатом в президенты действующего главу государства Шавката Мирзиеева, Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ) - заместителя председателя центрального совета Максуду Варисову, Демократическая партия "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") и Экологическая партия - своих лидеров Алишера Кадырова, Бахрома Абдухалимова и Нарзулло Обломурадова.

Законодательство предусматривает повторное голосование, если ни один из кандидатов не сможет заручиться поддержкой более 50% голосов избирателей. Тогда в нем примут участие два кандидата, победившие в первом туре.

Впервые в ходе нынешней избирательной кампании были проведены дебаты с участием представителей кандидатов в президенты. По мнению экспертов, главный претендент на пост президента является Мирзиеев, выдвинутый от УзЛиДеП.

В соответствии с законодательством страны, кандидаты в президенты и депутаты парламента выдвигаются только политическими партиями. Президентские выборы в Узбекистане проводятся раз в пять лет.

Нынешний глава государства Шавкат Мирзиеев был избран президентом Узбекистана на выборах в декабре 2016 года после смерти первого президента страны Ислама Каримова в сентябре того же года.