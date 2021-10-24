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Здравоохранение 24.10.2021 09:49

Суточный прирост заболевших COVID-19 на Украине составил более 20 тыс. новых случаев, умерли 386 человек

На Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксирован 20 тыс. 791 новый случай заболевания COVID-19, выздоровел 6 тыс. 81 человек, 386 умерли, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 23 октября на Украине: зафиксировано 20 тыс. 791 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 тыс. 533, медработников - 237). 177 тыс. 730 человек вакцинированыпротив COVID-19. Одну дозу получили 129 тыс. 530 человек, полностью иммунизированы - 48,2 тыс. человек. Также за минувшие сутки: госпитализированы - 5 тыс. 924 человека,летальных случаев - 386; выздоровели - 6 тыс. 081 человек", - сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.

Днем ранее было зафиксировано 23 тыс. 229 новых случаев заболевания СOVID-19.

За все время пандемии на Украине заболели 2 млн 769 тыс. 405 человек, выздоровели - 2 млн 375 тыс. 776 человек, летальных случаев - 63 тыс. 872.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]