Суточный прирост заболевших COVID-19 на Украине составил более 20 тыс. новых случаев, умерли 386 человек

На Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксирован 20 тыс. 791 новый случай заболевания COVID-19, выздоровел 6 тыс. 81 человек, 386 умерли, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 23 октября на Украине: зафиксировано 20 тыс. 791 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 тыс. 533, медработников - 237). 177 тыс. 730 человек вакцинированыпротив COVID-19. Одну дозу получили 129 тыс. 530 человек, полностью иммунизированы - 48,2 тыс. человек. Также за минувшие сутки: госпитализированы - 5 тыс. 924 человека,летальных случаев - 386; выздоровели - 6 тыс. 081 человек", - сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.

Днем ранее было зафиксировано 23 тыс. 229 новых случаев заболевания СOVID-19.

За все время пандемии на Украине заболели 2 млн 769 тыс. 405 человек, выздоровели - 2 млн 375 тыс. 776 человек, летальных случаев - 63 тыс. 872.