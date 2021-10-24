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СНГ 24.10.2021 09:59

Российская военная база в Таджикистане получит 30 улучшенных танков Т-72Б3М

Российская 201-я военная база в Таджикистане обновит свой парк боевых машин, получив до конца текущего года 30 улучшенных танков Т-72Б3М, сообщил начальник штаба соединения полковник Евгений Охрименко журналистам в воскресенье.

"В настоящее время проводится перевооружение подразделений военной базы на современные образцы военной и специальной техники. До конца года планируется получить 30 современных танков Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками на замену боевых машин более ранних модификаций", - сказал Охрименко.

Он сообщил, что недавно на вооружение мотострелковых подразделений 201-й базы поступила партия боевых машин пехоты БМП-2 современной модификации, поставлены новейшие переносные зенитные ракетные комплексы "Верба", реактивные пехотные огнеметы повышенной дальности и мощности, противотанковые ракетные комплексы "Корнет", снайперские винтовки АСВК-М "Корд" калибра 12,7 мм, автоматы АК-12, санитарные бронеавтомобили "Линза", а также техника служб тылового и технического обеспечения.

Охрименко отметил, что личный состав соединения в ходе учений различного уровня успешно осваивает новое вооружение и отрабатывает эффективные формы ведения боевых действий с учетом опыта современных вооруженных конфликтов.

По его словам, в совместных учениях ОДКБ "Взаимодействие-2021" и специальных учениях "Эшелон-2021" и "Поиск-2021", которые отрабатывались на таджикистанских полигонах "Харб-Майдон" и "Момирак", основу российского контингента составлял личный состав 201-й военной базы. Более 1,5 тыс. военнослужащих соединения было привлечено к практическим действиям.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]