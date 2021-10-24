Иран заявил о готовности инвестировать в экономику Афганистана

Иран готов инвестировать в различные сектора афганской экономики, заявил посол Ирана в Кабуле Бахадур Аманинан на встрече с министром иностранных дел движения "Талибан" мавлави Амир Ханом Муттаки.

"Экономические проблемы - это наш общий враг, который создает беспорядки, и Иран готов инвестировать в различные сектора, включая энергетику, добычу полезных ископаемых, торговлю и здравоохранение в Афганистане", - заявил Аманинан, чьи слова цитирует в Twitterпресс-секретарь МИД талибов Абдул Кахар Балхи.

В свою очередь Муттаки, выражая готовность талибов сотрудничать в упомянутых сферах, призвал обратить особое внимание на решение проблем афганских беженцев в Иране и предпринять шаги для облегчения передвижения афганцев через границу.

Талибы пришли к власти в Афганистане в августе этого года на фоне вывода из страны войск коалиции во главе с США, которые пребывали там 20 лет. Ни одна страна мира на данный момент не признала "Талибан" законной властью в Афганистане.