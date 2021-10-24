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СНГ 24.10.2021 10:18

Мирзиеев проголосовал на выборах главы Узбекистана

Кандидат в президенты Узбекистана от Движения предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократической партии Шавкат Мирзиеев около 10 часов местного времени (09:00) посетил 59-й избирательный участок в Ташкенте. Его сопровождали супруга, дети и внуки.

В воскресенье в Узбекистане проходят очередные президентские выборы.

Избирательные участки в стране открылись в 8:00 по местному времени (7:00) и закроются в 20:00 (19:00).

По данным Центризбиркома, для проведения выборов образован 10 тыс. 761 избирательный участок. Для голосования граждан за рубежом в 37 странах открыты 54 стационарных избирательных участка.

По последним данным, в едином списке избирателей зарегистрированы более 19,86 млн избирателей, из которых около 900 тыс. будут голосовать впервые. Выборы признаются состоявшимися, если в них примут участие не менее 33% внесенных в список избирателей.

Проведение экзит-полов законодательством о выборах не предусмотрено.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]