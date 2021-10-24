Афганские энергетики на 60% восстановили подачу электричества в Кабул и ряд провинций

Афганская национальная энергетическая компания Breshna в воскресенье восстановила на 60% подачу электричества в Кабул. В результате диверсии в ночь на пятницу, приведшей к разрушению опор ЛЭП в пригороде Кабула, без электричества остались афганская столица и ряд провинций.

"Одна линия электропередачи отремонтирована, восстановлена на 60% подача импортируемой из Узбекистана электроэнергии в Кабул. Завтра будет подключена вторая линия импортной электроэнергии и энергоснабжение вернется в норму", - заявил представитель компании Абдул Ахад Баракзай, чьи слова цитирует пресс-служба энергокомпании на своем сайте.

В субботу начальник пресс-центра МВД талибов Кари Саид Хости сообщил, что арестованы трое подозреваемых в причастности к взрыву опор линии электроэнергии в районе Кала-э-Мурад Бег в Кабуле.

Афганистан зависит от импорта электроэнергии из соседних Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана.