Китай вывел на орбиту спутник для испытания технологий по сбору космического мусора

Китай в воскресенье успешно вывел на орбиту спутник "Шицзянь-21" для испытания технологий по ликвидации космического мусора, сообщила Корпорация аэрокосмической науки и техники КНР.

Запуск был осуществлен с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-3B", стартовавшей с космодрома "Сичан" в провинции Сычуань на юго-западе страны в 09:27 по пекинскому времени (05:27).

Спутник должен будет провести эксперименты по своду с орбиты космического мусора, в том числе старых космических аппаратов и останков ракет.