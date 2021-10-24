Китай вывел на орбиту спутник для испытания технологий по сбору космического мусора

Китай в воскресенье успешно вывел на орбиту спутник "Шицзянь-21" для испытания технологий по ликвидации космического мусора, сообщила Корпорация аэрокосмической науки и техники КНР.
Запуск был осуществлен с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-3B", стартовавшей с космодрома "Сичан" в провинции Сычуань на юго-западе страны в 09:27 по пекинскому времени (05:27).
Спутник должен будет провести эксперименты по своду с орбиты космического мусора, в том числе старых космических аппаратов и останков ракет.
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