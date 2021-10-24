Процесс голосования на выборах президента Узбекистана организован хорошо - турецкий наблюдатель

Население Узбекистана активно участвует в выборах президента, заявил турецкий наблюдатель Шамиль Айрым.

"В Узбекистане много изменений. Это очень важные изменения", заявил депутат парламента Турции, председатель парламентской группы дружбы Турция-Азербайджан Шамиль Айрым, комментируя азербайданским журналистам ход президентских выборов в Узбекистане.

По его словам, Узбекистан в последние годы активно сотрудничает с тюркоязычными странами.

Айрым отметил, что выборы организованы хорошо, в том числе с учетом продолжающейся пандемии коронавируса.

Турецкий наблюдатель добавил, что посетил уже 4 избирательных участка.

По его словам, участки оснащены камерами наблюдения, процесс голосования идет активно и прозрачно.

А.Азизов