Процесс голосования на выборах президента Узбекистана организован хорошо - турецкий наблюдатель

Население Узбекистана активно участвует в выборах президента, заявил турецкий наблюдатель Шамиль Айрым.
"В Узбекистане много изменений. Это очень важные изменения", заявил депутат парламента Турции, председатель парламентской группы дружбы Турция-Азербайджан Шамиль Айрым, комментируя азербайданским журналистам ход президентских выборов в Узбекистане.
По его словам, Узбекистан в последние годы активно сотрудничает с тюркоязычными странами.
Айрым отметил, что выборы организованы хорошо, в том числе с учетом продолжающейся пандемии коронавируса.
Турецкий наблюдатель добавил, что посетил уже 4 избирательных участка.
По его словам, участки оснащены камерами наблюдения, процесс голосования идет активно и прозрачно.
А.Азизов
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