Выборы президента Узбекистана проходят организовано, препятствий для наблюдателей нет - глава миссии СНГ

Глава миссии наблюдателей СНГ, председатель исполкома СНГСергей Лебедев отмечает, что голосование в ходе выборов президента Узбекистана проходит в условия гласности и открытости.

"Голосование идет организовано, открыто, наблюдается высокая явка", - сказал Лебедев журналистам.

По его словам, пока нарушений не выявлено, препятствий для наблюдателей нет.

"Наши наблюдатели имеют свободный доступ на все избирательные участки, препятствий в работе нет ", - отметил Лебедев.

Как сообщалось, в стране к 12 часам местного времени проголосовало 6 млн 669 тыс. 552 избирателя, или 33,6% зарегистрированных избирателей. Таким образом, согласно законодательству, выборы признаны состоявшимися.

По уточненным данным ЦИК, в едином списке избирателей зарегистрированы 19 млн 859 тыс. 127 избирателей. Выборы признаются состоявшимися, если в них примут участие не менее 33% внесенных в список избирателей.