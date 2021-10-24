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СНГ 24.10.2021 12:09

Выборы президента Узбекистана проходят организовано, препятствий для наблюдателей нет - глава миссии СНГ

Глава миссии наблюдателей СНГ, председатель исполкома СНГСергей Лебедев отмечает, что голосование в ходе выборов президента Узбекистана проходит в условия гласности и открытости.

"Голосование идет организовано, открыто, наблюдается высокая явка", - сказал Лебедев журналистам.

По его словам, пока нарушений не выявлено, препятствий для наблюдателей нет.

"Наши наблюдатели имеют свободный доступ на все избирательные участки, препятствий в работе нет ", - отметил Лебедев.

Как сообщалось, в стране к 12 часам местного времени проголосовало 6 млн 669 тыс. 552 избирателя, или 33,6% зарегистрированных избирателей. Таким образом, согласно законодательству, выборы признаны состоявшимися.

По уточненным данным ЦИК, в едином списке избирателей зарегистрированы 19 млн 859 тыс. 127 избирателей. Выборы признаются состоявшимися, если в них примут участие не менее 33% внесенных в список избирателей.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]