В одной из воинских частей Азербайджана пройдут учебно-тренировочные сборы

25 октября в N-ской воинской части стартуют учебно-тренировочные сборы, говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.

"Основной целью сборов, к которым будут привлечены группы военнообязанных, пребывающих в запасе, является повышение уровня их боевой подготовки, знаний и навыков. Они получат возможность не только усовершенствовать ранее приобретенные боевые навыки, военную квалификацию и опыт, но и ознакомиться с современными образцами оружия и военной техники, а также изучить правила их эксплуатации", - отмечается в сообщении оборонного ведомства.

Сборы проводятся согласно утвержденному Минобороны плану подготовки на 2021 год. Они продлятся до 6 ноября.

А.Салаева