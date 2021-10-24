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Оборона 24.10.2021 15:00

В одной из воинских частей Азербайджана пройдут учебно-тренировочные сборы

25 октября в N-ской воинской части стартуют учебно-тренировочные сборы, говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.

"Основной целью сборов, к которым будут привлечены группы военнообязанных, пребывающих в запасе, является повышение уровня их боевой подготовки, знаний и навыков. Они получат возможность не только усовершенствовать ранее приобретенные боевые навыки, военную квалификацию и опыт, но и ознакомиться с современными образцами оружия и военной техники, а также изучить правила их эксплуатации", - отмечается в сообщении оборонного ведомства.

Сборы проводятся согласно утвержденному Минобороны плану подготовки на 2021 год. Они продлятся до 6 ноября.

А.Салаева

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]