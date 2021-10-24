Отказ от взаимодействия с НАТО не повлечет негативных для России последствий - Песков

Отказ России от отношений с НАТО ничего страшного не повлечет, усилия РФ по развитию взаимодействия с альянсом все равно были тщетными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Агрессивная позиция НАТО - она никогда не была секретом. Это блок, который был создан против нашей страны. И никакие миролюбивые заявления, никакие камуфляжи этой агрессивной направленности НАТО, они не способны скрыть истинное предназначение этого блока. Это агрессивный блок, который считает нас противником. И поэтому ничего страшного не произойдет, если мы на фоне обострения агрессивности, на фоне таких деклараций о том, что главная задача сдерживать нас, просто откажемся от этих отношений", - сказал Песков журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва.Кремль.Путин" на телеканале "Россия-1".
Он отметил, что несмотря на агрессивность блока НАТО, Россия всегда выступала за развитие отношений.
"Только сейчас, когда уже стало очевидным, что все наши усилия тщетны, мы просто сделали официальным то, что было реально", - сказал Песков.
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