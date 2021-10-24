Явка на выборах президента Узбекистана уже превысила 52,7% - ЦИК

Явка на президентских выборах в Узбекистане к 13:00 (12:00) превысила 52,7%, сообщает ЦИК республики в воскресенье.

Проголосовали 10 млн 462 тыс. 575 избирателей из числа внесенных в списки.

По данным ЦИК, в едином списке избирателей зарегистрированы 19 млн 859 тыс. 127 избирателей.

Выборы признаются состоявшимися, если в них примут участие не менее 33% внесенных в список избирателей.