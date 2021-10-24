Очередной контакт лидеров России и США должен состояться в обозримой перспективе - Кремль

Контакты президентов Россиии США Владимира Путина и Джо Байдена должны продолжиться в обозримой перспективе; как только главы государств примут соответствующее решение, о нем будет объявлено, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"После того, как президенты примут решение, мы сразу же сообщим, пока давайте не будем забегать вперед", - сказал он в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).
Песков напомнил, что "понимание, что следующий контакт на высшем уровне должен состояться в обозримой перспективе, есть; соответственно, сейчас оно будет реализовано".
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