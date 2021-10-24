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СНГ 24.10.2021 15:42

Песков: Москва сделает все необходимое для минимизации последствий дальнейшего сближения Украины и НАТО

Россия не может помешать вступлению Украины в НАТО, но может минимизировать последствия таких шагов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не можем этому помешать. И это невозможно", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналиста Павла Зарубина для телепрограммы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

Он отметил, что, тем не менее, можно минимизировать последствия таких шагов для России.

"У меня нет сомнения, что продолжись дальше сближение Украины и НАТО, в России будет сделано все, что необходимо", - заявил представитель Кремля.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]