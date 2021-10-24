Нарушений избирательного законодательства Узбекистана в ходе голосования не зафиксировано - генпрокурор

В ходе выборов президента Узбекистана нарушений избирательного законодательства пока не зафиксировано, заявил журналистам на брифинге в воскресенье генеральный прокурор страны Нигматулла Юлдашев.

"На данный момент у нас пока не было сообщений о нарушениях избирательного законодательства в ходе голосования ни от наблюдателей, ни от избирателей", - сказал генпрокурор.

По его словам, в случае выявления таких фактов незамедлительно будут приняты предусмотренные законом меры.

Юлдашев напомнил, что в целях обеспечения избирательного законодательства в Генпрокуратуре сформирован штат из высококвалифицированных сотрудников.

Как сообщалось, для проведения выборов образован10 тыс. 761 избирательныйучасток. Для голосования граждан за рубежом в 37 странах открыто 54 стационарных избирательных участка.

По данным ЦИК, в стране к 13 часам местного времени проголосовали более 10,4 млн, или 52,7% зарегистрированных избирателей.