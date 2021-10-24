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Здравоохранение 24.10.2021 16:15

В Беларуси за сутки выявили более 2 тыс. случаев COVID-19, скончались 16 человек

В Беларусисуточный прирост заболевших коронавирусом составил 2 тыс. 044 человека против 2 тыс. 079 за предыдущие сутки, скончались 16 человек, сообщили в пресс-службе Минздрава страны в воскресенье.

По данным ведомства на 24 октября, всего зарегистрированы 586 тыс. 234 человека с положительным тестом на COVID-19.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4 тыс. 515 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией", - сказали в Минздраве. По данным на 23 октября их было 4 тыс. 499.

Выздоровели 558 тыс. 850 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 23 октября - 556 тыс. 496), суточный показатель - 2 тыс. 354 пациента, отметили в министерстве.

За минувшие сутки выполнено 42 тыс. 213 тестов. Всего в стране проведено 9 млн377 тыс. 452 теста на COVID-19.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]