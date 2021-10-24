Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в целом ряде международных мероприятий, основным из которых станет саммит "большой двадцатки".
Президент России примет участие во встречи G20 дистанционно, сообщает телеканал "Россия-1" (ВГТРК).
В сообщении отмечается, что детали проведения саммита пока неясны. При этом телеканал отмечает, что это "как минимум технологическая возможность для того, чтобы Путин и президент США Джо Байден вновь оказались друг с другом лицом к лицу".
Также на предстоящей неделе Путин будет участвовать в саммите АСИАН и в Восточноазиатском саммите, говорится на сайте Вести.ру.
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