Израильский премьер сообщил Путину о желании отдохнуть с семьей в Сочи

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетпосле встречи с президентом РФ Владимиром Путиным решил вернуться в Сочи с семьей на отдых.

"Первое решение, которое я принял, когда увидел это - в следующий раз приехать сюда с женой и с детьми", - сказал Беннет в ходе встречи с Путиным в резиденции Бочаров ручей, кадры которой были показаны в передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

Президент в свою очередь рассказал, что в Сочи очень хорошо.

"Здесь очень хорошо, наверху очень хорошо, предгорье, где проводились соревнования олимпийские в лыжной части", - сказал Путин.

Он напомнил, что в регионе много туристических летних и зимних маршрутов.

"Современный курорт, он именно современный, новый. Вам там понравится: горные тропы видно, медведи бегают", - добавил президент РФ.

Кадры передачи опубликовал телеграмм канал "СоловьевLive".

Как сообщалось, переговоры президента РФ и премьер-министра Израиля прошли 22 октября, они длились более пяти часов.