Выборы в Узбекистане соответствуют международным стандартам демократии - наблюдатель от миссии МПА СНГ

Выборы президента Узбекистана соответствуют конвенции СНГ и рекомендациям Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ, заявил в воскресенье наблюдатель от миссии МПА Содружества, заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Фарит Мухаметшин.

В Узбекистане 24 октября проходят выборы президента страны.

"Изучая избирательное законодательство Узбекистана, посещая избирательные участки, мы можем действительно сказать, что проведение выборов президента Узбекистана в целом соответствует международным стандартам в области демократических выборов. И соответствует конвенции СНГ и рекомендациям МПА СНГ по данному вопросу", - сказал Мухаметшин на брифинге в пресс-центре проходящих выборов.

По его словам, избирательное законодательство Узбекистана содержит нормативы, позволяющие организовать и проводить президентские выборы, опираясь на систему независимых избирательных органов на основе тайного голосования.

Сенатор также отметил хорошую организацию работы избирательных участков и высокую активность электората.

О том, что в Узбекистане на выборах царит приподнятое настроение, сообщил журналистам наблюдатель из России - ректор Университета нефти и газа имени И.М.Губкина Виктор Мартынов.

"Сегодня мы посетили более десяти избирательных участков. На всех работа организована четко. С раннего утра люди уже шли голосовать. Весьма символично, что взрослые идут на голосование с детьми, это такой элемент воспитания гражданской активности, участия в общественной жизни, жизни страны", - сказал Мартынов.

Он обратил внимание на то, что на избирательных участках атмосфера приподнятая, погода прекрасная, поэтому все люди с удовольствием идут голосовать.

"Никаких нарушений мной не выявлено. На избирательных участках присутствуют наблюдатели от политических партий. Уделяется особое внимание санитарно-эпидемиологической безопасности", - отметил Мартынов.

ЦИК Узбекистана аккредитовал на выборы 971 международного наблюдателя, из которых 629 представляют международные организации и 340 - зарубежные страны. В частности, за выборами наблюдают миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, Содружества Независимых Государств, Шанхайской организации сотрудничества, Организации исламского сотрудничества, Всемирной ассоциации избирательных органов и других авторитетных международных структур.

Окружными избирательными комиссиями выданы мандаты наблюдателей более 53 тыс. 717 представителям пяти политических партий.

Освещают ход голосования более 1 тыс. 670 представителей местных и зарубежных СМИ.

Все пять политических партий, официально действующие в Узбекистане, зарегистрировали кандидатов для участия в выборах.

Движение предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП) - зарегистрировала кандидатом в президенты действующего главу государства Шавката Мирзиеева, Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ) - заместителя председателя центрального совета Максуду Варисову, Демократическая партия "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") и Экологическая партия - своих лидеров Алишера Кадырова, Бахрома Абдухалимова и Нарзулло Обломурадова.