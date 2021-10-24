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Дальнее зарубежье 24.10.2021 16:58

Иранский лидер призвал мусульманские страны отказаться от нормализации отношений с Израилем

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеипризвал мусульманские государства, нормализовавшие отношения с Израилем, отказаться от этого шага.

"Власти некоторых стран, к сожалению, допустили ошибки и согрешили, нормализовав отношения с сионистским режимом узурпаторов и притеснителей. Такая нормализация - шаг против мусульманского единства. Странам нужно отказаться от сделанного шага, исправить ошибку", - заявил Хаменеи в ходе выступления, выдержки из которого приводят западные и ближневосточные СМИ.

"Если мусульмане сохранят единство, то палестинский вопрос можно будет решить наилучшим образом", - считает Хаменеи.

ОАЭ, Бахрейн, Судан, Марокко в 2020 году нормализовали отношения с Израилем. Это делалось при активном содействии администрации Дональда Трампа.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]