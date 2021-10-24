Легкомоторный самолет разбился у подмосковной Рузы, погибли два человека

Два человека стали жертвами крушения легкомоторного самолета в Подмосковье, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье информированный источник.

"При крушении самолета под Рузой погибли два человека", - сказал собеседник агентства.

Позже в МЧС подтвердили информацию о ЧП.

"В 15:02 поступило сообщение о происшествии в городском округе Руза, деревне Ватулино. На территории аэроклуба "Аэроклассика" произошло падение высокоплана Аэропракт A-22 с последующим возгоранием на площади 5 кв. м",- говорится в сообщении пресс-службы главка МЧС РФ .

Отмечается, что на борту находились двачеловека. На земле разрушений нет.

"В ликвидации задействовано 34 человека и 12 единиц техники", - добавили в МЧС.