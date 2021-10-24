В Азербайджане зафиксировано снижение случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 2 тыс. 036 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 516 тыс. 325, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 2 тыс. 315 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 25 человек (накануне - 22). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 6 тыс. 894.

От COVID-19 вылечились 484 тыс. 604 человека, из них 1 тыс. 045 - за сутки.

В настоящее время на лечении и карантине находятся 24 тыс. 827 человек.

За сутки медики провели 12 тыс. 325 тестов на коронавирус против 14 тыс. 053 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 5 млн 108 тыс. 298 тестов на COVID-19.

А.Салаева