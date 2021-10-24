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СНГ 24.10.2021 17:35

В ЦИК Узбекистана обеспокоены случаями "семейного голосования"

Результаты мониторинга, проведенного Центральной избирательной комиссией Узбекистана в день голосования, показывают, что на некоторых избирательных участках имели место случаи "семейного голосования", заявил на брифинге в воскресенье зампред ЦИК Бахром Кучкаров.

Он обратил внимание на то, что несмотря на обширную разъяснительную работу, пока не удалось полностью отказаться от этой негативной практики - когда один избиратель приносит паспорта членов семьи и голосует за них.

"Поэтому еще раз просим всех граждан придерживаться принципа "один избиратель - один голос ", - сказал он.

По словам замглавы ЦИК, в своей дальнейшей работе Центральная избирательная комиссия продолжит осуществлять "систематические меры по устранению таких негативных аспектов избирательного процесса как "семейное голосование".

Кучкаров сообщил, что ЦИК обратил внимание на видеоролики, распространенные в некоторых социальных сетях, где избиратели опускают два или более бюллетеней в урну для голосования.

"В этой связи мы сразу же обратились в прокуратуру для проведения правовой экспертизы таких дел", - сообщил представитель ЦИК.

Результаты исследования будут объявлены на следующих пресс-конференциях, добавил он.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]