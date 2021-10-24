Результаты мониторинга, проведенного Центральной избирательной комиссией Узбекистана в день голосования, показывают, что на некоторых избирательных участках имели место случаи "семейного голосования", заявил на брифинге в воскресенье зампред ЦИК Бахром Кучкаров.
Он обратил внимание на то, что несмотря на обширную разъяснительную работу, пока не удалось полностью отказаться от этой негативной практики - когда один избиратель приносит паспорта членов семьи и голосует за них.
"Поэтому еще раз просим всех граждан придерживаться принципа "один избиратель - один голос ", - сказал он.
По словам замглавы ЦИК, в своей дальнейшей работе Центральная избирательная комиссия продолжит осуществлять "систематические меры по устранению таких негативных аспектов избирательного процесса как "семейное голосование".
Кучкаров сообщил, что ЦИК обратил внимание на видеоролики, распространенные в некоторых социальных сетях, где избиратели опускают два или более бюллетеней в урну для голосования.
"В этой связи мы сразу же обратились в прокуратуру для проведения правовой экспертизы таких дел", - сообщил представитель ЦИК.
Результаты исследования будут объявлены на следующих пресс-конференциях, добавил он.
В одной из воинских частей Азербайджана пройдут учебно-тренировочные сборы
Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили текущие отношения между двумя странами
Саудовская Аравия обещает стать углеродно-нейтральной к 2060 году
Китай вывел на орбиту спутник для испытания технологий по сбору космического мусора
Славянская ТЭС на Украине остановилась из-за отсутствия угля
Минздрав России разрешил вакцинацию "Спутником V" кормящих женщин
В Азербайджане зафиксировано снижение случаев заражения COVID-19
В Беларуси за сутки выявили более 2 тыс. случаев COVID-19, скончались 16 человек
Президент Азербайджана распорядился о восстановлении заповедника в Зангиланском районе
ИВ Шеки направит 708 тыс. манатов на капремонт дорог
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Банк Республика продемонстрировал успешные финансовые результаты за третий квартал
Nar продолжает поддерживать самую большую в Азербайджане аудио библиотеку
Посол Великобритании в Азербайджане посетил Бакинскую высшую школу нефти
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии