Анкара и Бишкек подпишут Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности

Турция и Кыргызстан подпишут Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу журналистам перед встречей с кыргызским коллегой Уланом Ниязбековым в Стамбуле, передает Anadolu.
Сойлу привлек внимание к значимым инициативам Турции во многих сферах, включая борьбу с миграцией, киберпреступностью, наркоторговлей и терроризмом.
По словам министра, соглашение почти готово к подписанию, осталось лишь доработать некоторые моменты.
"Турции и Кыргызстану предстоит большая совместная работа", - добавил Сойлу.
В свою очередь Ниязбеков отметил, что специально выбрал Стамбул для встречи с турецким коллегой по возвращении из Кореи.
Встреча министров прошла за закрытыми дверями.
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