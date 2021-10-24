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Регион 24.10.2021 18:34

Анкара и Бишкек подпишут Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности

Турция и Кыргызстан подпишут Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу журналистам перед встречей с кыргызским коллегой Уланом Ниязбековым в Стамбуле, передает Anadolu.

Сойлу привлек внимание к значимым инициативам Турции во многих сферах, включая борьбу с миграцией, киберпреступностью, наркоторговлей и терроризмом.

По словам министра, соглашение почти готово к подписанию, осталось лишь доработать некоторые моменты.

"Турции и Кыргызстану предстоит большая совместная работа", - добавил Сойлу.

В свою очередь Ниязбеков отметил, что специально выбрал Стамбул для встречи с турецким коллегой по возвращении из Кореи.

Встреча министров прошла за закрытыми дверями.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]