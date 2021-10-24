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Здравоохранение 24.10.2021 18:45

Минздрав России разрешил вакцинацию "Спутником V" кормящих женщин

Минздрав Россииисключил кормящих женщин из перечня лиц, имеющих противопоказания к вакцинации препаратом против коронавируса "Спутник V".

Соответствующее изменение внесено в инструкцию к "Гам-Ковид-Ваку" 15 октября, следует из данных государственного реестра зарегистрированных лекарственных препаратов.

Информацию "Интерфаксу" подтвердили в пресс-службе Минздрава РФ.

При этом в новой версии инструкции отмечается, что клинические данные по применению "Спутника V" среди кормящих женщин пока отсутствуют, и неизвестно, способны ли действующие вещества препарата проникать в грудное молоко.

"Перед принятием решения о вакцинации кормящей женщины необходимо оценить риски и пользу данной вакцинации", - говорится в документе.

19 августа о подаче в Министерство здравоохранения документов для разрешения использования вакцины "Спутник V" для вакцинации женщин в период грудного вскармливания "Интерфаксу" сообщил глава центра им.Гамалеи Минздрава России, академик РАН Александр Гинцбург.

20 июля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила свои рекомендации по вакцинации от коронавируса - предварительные результаты проведенных исследований показали, что прививка кормящих матерей от COVID-19 не представляет угрозы для детей, отмечается в новой версии документа.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]