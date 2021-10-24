Минздрав Россииисключил кормящих женщин из перечня лиц, имеющих противопоказания к вакцинации препаратом против коронавируса "Спутник V".

Соответствующее изменение внесено в инструкцию к "Гам-Ковид-Ваку" 15 октября, следует из данных государственного реестра зарегистрированных лекарственных препаратов.

Информацию "Интерфаксу" подтвердили в пресс-службе Минздрава РФ.

При этом в новой версии инструкции отмечается, что клинические данные по применению "Спутника V" среди кормящих женщин пока отсутствуют, и неизвестно, способны ли действующие вещества препарата проникать в грудное молоко.

"Перед принятием решения о вакцинации кормящей женщины необходимо оценить риски и пользу данной вакцинации", - говорится в документе.

19 августа о подаче в Министерство здравоохранения документов для разрешения использования вакцины "Спутник V" для вакцинации женщин в период грудного вскармливания "Интерфаксу" сообщил глава центра им.Гамалеи Минздрава России, академик РАН Александр Гинцбург.

20 июля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила свои рекомендации по вакцинации от коронавируса - предварительные результаты проведенных исследований показали, что прививка кормящих матерей от COVID-19 не представляет угрозы для детей, отмечается в новой версии документа.