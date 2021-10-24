Саудовская Аравия обещает стать углеродно-нейтральной к 2060 году

Саудовская Аравия, один из крупнейших мировых производителей нефти, пообещала снизить выбросы парниковых газов в атмосферу до нуля к 2060 году.
Наследный принц Мухаммед бин Салман, выступая на открытии климатической конференции в Эр-Рияде в субботу, сказал, что страна будет идти к этой цели, сохраняя "лидирующую роль королевства в укреплении безопасности и стабильности мировых энергетических рынков".
Он отметил сложности, связанные с сокращением выбросов в стране, зависимой от добычи нефти и расположенной в пустыне, что делает необходимым использование энергии для кондиционирования и опреснения воды, сообщает Saudi Gazette.
Климатические цели Саудовской Аравии включают в себя изменение энергобаланса, инвестиции в возобновляемые источники энергии, в том числе водород, повышение эффективности производства и использования энергии.
Королевство собирается потратить на реализацию долгосрочной программы по борьбе с климатическими изменениями в общей сложности 700 млрд риалов (почти $190 млрд). Она включает в себя также меры по снижению выбросов другого парникового газа - метана.
Саудовская Аравия в рамках объявленного плана будет снижать выбросы на своей территории и не учитывает углеродный след нефти, которая экспортируется и используется в других странах.
В свою очередь саудовская нефтяная компания Aramco в субботу объявила, что намерена достичь нулевых выбросов в своей операционной деятельности (Scope 1 и Scope 2) к 2050 году.
Россия, Китай планируют достичь углеродной нейтральности к 2060 году, США, Евросоюз хотят сделать это на 10 лет раньше. Страны делают заявления о своих климатических целях, отвечающих задаче по ограничению глобального потепления, в преддверии всемирного форума в Глазго в ноябре.
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