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СНГ 24.10.2021 19:10

В Узбекистане завершилось голосование на выборах президента

В Узбекистане в 20:00 по местному времени (19:00) завершилось голосование на выборах президента - закрылись все избирательные участки, работавшие по всей стране с 8 часов утра.

Пока еще работают некоторые из 37 участков, образованные за рубежом.

Благодаря высокой активности избирателей уже к 11:00 часов утра выборы были признаны состоявшимися, а к обеду явка превысила 52-процентнуюотметку.

В первой половине дня проголосовали все пять претендентов на пост президента Узбекистана. Кандидат от движения предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократической партии Узбекистана Шавкат Мирзиеев около 10 часов местного времени (09:00) посетил 59-й избирательный участок столицы республики.

Также в утренние часы проголосовали кандидаты от Социал-демократической партии Узбекистана "Адолат" (Справедливость) Бахром Абдухалимов на 405-м избирательном участке, от Народно-демократической партии Узбекистана Максуда Ворисова - на 206-м, от Демократической партии Узбекистана "Миллий тикланиш" (Национальное возрождение) Алишер Кадиров - на 282-м участке.

По данным ЦИК республики, за три часа до закрытия избирательных участков (17:00 местного времени) явка составила 71,8%, или 14 млн 258 тыс. 780 избирателей из числа внесенных в списки для голосования.

На брифингах в течение дня глава Центризбиркома республики Зайниддин Низамходжаев, Генпрокурор Нигматулла Юлдашев и министр внутренних дел Пулат Бобожонов заявляли, что выборы в основном проходят без нарушений избирательного законодательства, при большой активности граждан.

Выборный процесс был организован с учетом санитарно-эпидемиологических требований, связанных с пандемией COVID-19.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]