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Дальнее зарубежье 24.10.2021 20:59

Лавров в Норвегии обсудит укрепление региональной кооперации между странами Совета Евроарктического региона

Глава МИД РФ Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на 18-й министерской сессии Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР), которая состоится 25-26 октября в норвежском городе Тромсё.

"На сессии предполагается подвести итоги двухлетнего председательства Норвегии, обсудить пути дальнейшего укрепления региональной кооперации в рамках Совета с упором на проектную деятельность", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

"Сессия завершится принятием совместной декларации, в которой будут закреплены ключевые направления работы СБЕР в области экономического сотрудничества, транспорта и логистики, защиты окружающей среды, борьбы с климатическими изменениями, здравоохранения, сотрудничества по линии молодежи и коренных народов, а также совершенствования координации между северными региональными советами", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, "что на одобрение главам делегаций будет представлен обновленный План действий для Баренцева сотрудничества в связи с изменением климата на период 2021-2025 гг.".

Также на сессии предполагается подвести итоги двухлетнего председательства Норвегии, обсудить пути дальнейшего укрепления региональной кооперации в рамках Совета с упором на проектную деятельность.

На встрече в соответствии с принципом ротации председательство в СБЕР сроком на два года перейдет от Норвегии к Финляндии.

Кроме того, на сессии председательство в Баренцевом региональном совете (БРС) сроком на два года перейдет от шведской провинции Вестерботтен к Ненецкому автономному округу (НАО).

Руководство НАО в БРС рассматривается в качестве важного этапа подготовки к национальному председательству России в СБЕР в 2023-2025 гг.

Сквозной темой председательства НАО станет преодоление вызовов удаленности и труднодоступности территорий. Среди приоритетов - транспортная доступность, трансграничная мобильность, диверсификация и экологическая устойчивость экономики, повышение качества жизни и развитие человеческого капитала.

СБЕР учрежден на встрече министров иностранных дел России, Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии, Швеции, а также представителя Европейской комиссии 11 января 1993 года в норвежском городе Киркенесе.

Одна из профильных задач СБЕР - содействие социально-экономическому развитию российских регионов - участников Баренцева сотрудничества (Архангельская и Мурманская области, Республика Карелия и Коми, Ненецкий автономный округ).

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]