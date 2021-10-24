Лавров в Норвегии обсудит укрепление региональной кооперации между странами Совета Евроарктического региона

Глава МИД РФ Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на 18-й министерской сессии Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР), которая состоится 25-26 октября в норвежском городе Тромсё.
"На сессии предполагается подвести итоги двухлетнего председательства Норвегии, обсудить пути дальнейшего укрепления региональной кооперации в рамках Совета с упором на проектную деятельность", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
"Сессия завершится принятием совместной декларации, в которой будут закреплены ключевые направления работы СБЕР в области экономического сотрудничества, транспорта и логистики, защиты окружающей среды, борьбы с климатическими изменениями, здравоохранения, сотрудничества по линии молодежи и коренных народов, а также совершенствования координации между северными региональными советами", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, "что на одобрение главам делегаций будет представлен обновленный План действий для Баренцева сотрудничества в связи с изменением климата на период 2021-2025 гг.".
Также на сессии предполагается подвести итоги двухлетнего председательства Норвегии, обсудить пути дальнейшего укрепления региональной кооперации в рамках Совета с упором на проектную деятельность.
На встрече в соответствии с принципом ротации председательство в СБЕР сроком на два года перейдет от Норвегии к Финляндии.
Кроме того, на сессии председательство в Баренцевом региональном совете (БРС) сроком на два года перейдет от шведской провинции Вестерботтен к Ненецкому автономному округу (НАО).
Руководство НАО в БРС рассматривается в качестве важного этапа подготовки к национальному председательству России в СБЕР в 2023-2025 гг.
Сквозной темой председательства НАО станет преодоление вызовов удаленности и труднодоступности территорий. Среди приоритетов - транспортная доступность, трансграничная мобильность, диверсификация и экологическая устойчивость экономики, повышение качества жизни и развитие человеческого капитала.
СБЕР учрежден на встрече министров иностранных дел России, Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии, Швеции, а также представителя Европейской комиссии 11 января 1993 года в норвежском городе Киркенесе.
Одна из профильных задач СБЕР - содействие социально-экономическому развитию российских регионов - участников Баренцева сотрудничества (Архангельская и Мурманская области, Республика Карелия и Коми, Ненецкий автономный округ).
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