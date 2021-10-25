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Дальнее зарубежье 25.10.2021 08:58

Китай в понедельник планирует запустить на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли

Китай в понедельник собирается вывести на орбиту коммерческий мини-спутник дистанционного зондирования Земли "Цзилинь-1 Гаофэн-02F", сообщает американский специализированный сайт Spaceflight Now.

Запуск предполагается осуществить с помощью четырехступенчатой ракеты-носителя "Куайчжоу-1А" в 04:20 по пекинскому времени (09:20 мск) с космодрома "Цзюцюань", расположенного в автономном районе Внутренняя Монголия.

Спутник предназначен для съёмки земной поверхности в высоком разрешении. Он будет вести наблюдение за состоянием окружающей среды и проводить разведку природных ресурсов.

Оператор спутника китайская компания Changuag Satellite в перспективе планирует создать орбитальную группировку из, по меньшей мере, 138 таких аппаратов для постоянного мониторинга земной поверхности.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, СПУТНИК, ЗАПУСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]