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Дальнее зарубежье 25.10.2021 09:18

Талибы приветствуют слова президента РФ о возможности исключения их из списка террористов

МИД Афганистана приветствует слова президента России Владимира Путина о возможном исключении движения "Талибан" из списка террористических организаций.

"Министерство иностранных дел Исламского Эмирата Афганистан приветствует замечания Президента Российской Федерации Владимира Путина относительно исключения имен руководителей Эмирата из черного списка", - написал в твиттер пресс-секретарь МИД Исламского Эмирата Афганистан Абдул Кахар Балхи.

Путин в ходе пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай" допустил возможность исключения "Талибана" из списка террористических организаций.

Однако, отметил он, сделать это в первую очередь должен Совет Безопасности ООН.

"Дело в том, что эти решения приняты на уровне ООН", - сказал Путин.

Он отметил, что сейчас все зависит от того, будет ли ситуация в Афганистане развиваться в позитивном ключе.

"В зависимости от этого солидарны и будем принимать решение об исключении из списка террористических организаций. Мне кажется, что мы к этому подходим", - сказал президент.

Он заметил, что Россия сотрудничает с представителями "Талибана", приглашает их в Москву и находится в контакте с ними в самом Афганистане.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, ПУТИН, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]