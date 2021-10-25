Южная Корея начнет возвращение к нормальной жизни после пандемии COVID-19 в ноябре

Южная Корея предпримет шаги по постепенному возвращению к нормальной жизни после пандемии COVID-19 в следующем месяце, заявил в понедельник президент республики Мун Чжэ Ин.
"Основываясь на стабильном сдерживании и высоких показателях вакцинации, мы начинаем постепенное возвращение к нормальной жизни", - сказал Мун Чжэ Ин, выступая в Национальном собрании.
"Это начнет осуществляться всерьез в ноябре", - уточнил он.
При этом, по словам президента Южной Кореи, некоторые антивирусные ограничения, в том числе обязательное ношение масок, останутся в силе после ноября, чтобы замедлить распространение вируса.
По состоянию на субботу около 35,9 млн из 51,3 млн населения страны были полностью вакцинированы.
По данным Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний (KDCA) число новых случаев коронавируса в стране продолжает снижаться.
За минувшие сутки здесь зарегистрировано 1 тыс. 190 новых случаев заболевания, днем ранее сообщалось об 1 тыс. 423 случаях.
Всего за время пандемии в стране зафиксировано 353 тыс. 89 случаев COVID-19, число погибших составило 2 тыс. 773.
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