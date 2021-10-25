Манат подешевел к евро и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 25 октября сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 25 октября ЦБА установил на уровне 1,9826 манат/1EUR (22 октября - 1,9768 маната/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 25 октября установил на уровне 0,0242 манатов/1RUB (22 октября - 0,0239 маната/1RUB).
Б.Рустамбеков
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