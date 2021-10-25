Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 243,6 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро понедельника возросло до 243 млн 657 тыс. 129, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 4 млн 947 тыс. 967 человек.
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.
Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 45 млн 444 тыс. 260 инфицированных COVID-19. Количество летальных исходов составило 735 тыс. 941.
Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 млн 175 тыс. 468. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 454 тыс. 269 человек.
На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 21 млн 729 тыс. 763 заболевших, из них умерли 605 тыс. 644 человек.
За время пандемии в мире было распределено 6 млрд 802 млн 200 тыс. 233 доз вакцины против коронавируса.
По данным портала Worldometers, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 636,8. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 268 человек, в Индии - 325, в Бразилии - 2 тыс. 823.
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