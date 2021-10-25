Миссия ШОС дала положительную оценку выборам президента Узбекистана

Выборы президента Узбекистана были прозрачными и демократичными, заявил глава миссии наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заместитель генсека организации Ерик Ашимов.
"Выборы президента страны признаны прозрачными, достоверными и демократичными", - сказал он в понедельник на пресс-конференции в Ташкенте.
По его словам, в стране были созданы все необходимые условия для миссии по мониторингу подготовки и проведения процесса голосования.
"Состоявшиеся выборы соответствовали требованиям избирательного законодательства страны и принятым страной международным обязательствам. Нарушений норм национального законодательства, ставящих под сомнение легитимность выборов, не отмечено", - подчеркнул Ашимов.
Глава миссии наблюдателей ШОС также отметил высокий уровень организации избирательной кампании. Согласно выводам миссии, в стране были обеспечены все избирательные права граждан. В частности, учтены интересы, лиц с ограниченными возможностями, приняты противоэпидемиологические меры из-за COVID-19.
Ашимов проинформировал, что представители миссии ШОС посетили более двух тысяч избирательных участков для голосования, присутствовали во время подсчета голосов.
"Мы наблюдали за избирательным процессом в Ташкенте и в других регионах Узбекистана", - отметил он.
Ашимов подчеркнул, что члены миссии наблюдателей осуществляли свою деятельность самостоятельно и независимо, руководствуясь принципами политической нейтральности, невмешательства во внутренние дела государства, беспристрастности, основываясь на личном наблюдении и фактическом материале в ходе избирательной кампании и непосредственно в день выборов.
В составе миссии ШОС аккредитовано 26 международных наблюдателей, в число которых входят высокопоставленные представители законодательных, избирательных органов и дипломаты государств-членов организации, а также должностные лица Секретариата и Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС.
По словам Ашимова, члены миссии в Пекине посетили в день выборов посольство Узбекистана в Китае для получения более полного представления о ходе голосования.
Голосование на президентских выборах в Узбекистане состоялось в минувшее воскресенье. Выборы признаны состоявшимися.
По предварительным данным ЦИК, на выборах проголосовали более 16 млн. человек, что составляет 80,8% от общего количества избирателей.
Итоги выборов ЦИК планирует подвести в понедельник.
На пост президента претендуют действующий глава государства Шавкат Мирзиеев, выдвинутый Движением предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократической партией, от Народно-демократической партии Узбекистана (НДПУ) - заместитель председателя центрального совета Максуда Ворисова, от Демократической партии "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократической партии "Адолат" ("Справедливость") и Экологический партии Узбекистана их лидеры - Алишер Кадыров, Бахром Абдухалимов и Нарзулла Обломурадова.
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