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ТЭК 25.10.2021 13:08

Европа может принять запуск Северного потока 2 без сертификации, допустила украинская чиновница

Европа может принять ввод в эксплуатацию "Северного потока 2" без сертификации, сообщила советница министра энергетики Украины Лана Зеркаль.

"Такой риск существует. Если не будут предложены другие варианты решения этого кризиса, может быть, и рискнет", - сказала Зеркаль в интервью изданию "Радио Свобода".

Она напомнила, что в конце недели должна пройти встреча лидеров G20 (30-31 октября в Риме пройдет встреча на высшем уровне "Группы двадцати" - ИФ). В повестку включены вопросы преодоления энергетического кризиса.

"Россия всегда пользуется кризисными ситуациями. И этот рerfect storm (идеальный шторм - ИФ), который сейчас мы видим, использован очень хорошо", - добавила представитель Минэнерго.

По ее словам, за первое полугодие текущего года "Газпром" заработал более $10 млрд. Зеркаль отметила, что во втором полугодии российский газовый монополист заработает "какие-то цифры, которые невозможно представить".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]