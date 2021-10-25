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Дальнее зарубежье 25.10.2021 13:19

США обеспокоены ситуацией в Судане, считают ее неприемлемой - спецпредставитель

В Вашингтоне выражают обеспокоенность из-за ситуации в Судане, где военные задержали ряд министров и гражданских представителей переходного правительства, это ставит под угрозу помощь США этой стране, заявил спецпредставитель США по Африканскому Рогу Джеффри Фелтман.

"США глубоко обеспокоены сообщениями о военном захвате представителей переходного правительства. Это противоречит конституционной декларации и демократическим стремлениям суданского народа, это совершенно неприемлемо", - приводит Бюро по африканским делам Госдепа США слова Фелтмана в твиттере.

Спецпредставитель предупредил, что любые изменения в переходном правительстве путем применения силы ставят под угрозу американскую помощь Судану.

Как сообщает агентство Associated Press, ряд министров и гражданских представителей суверенного совета задержаны в Судане в ночь на понедельник. По данным агентства, в частности задержаны министр промышленности Ибрагим аш-Шейх, министр информации Хамза Балюль, представитель суверенного совета Мухаммед аль-Фики Сулиман, советник премьер-министра Файсал Мухаммед Салех и губернатор столичной области Айман Халид.

Военные также взяли под контроль основные магистрали и мосты в столице страны Хартуме.

В Судане наблюдаются перебои в работе интернета и мобильной связи.

Никаких комментариев от вооруженных сил Судана по поводу складывающейся ситуации пока не поступало, в эфире государственного телевидения звучат патриотические песни.

С августа 2019 году Суданом руководит переходная военно-гражданская администрация.

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Тэги: США, СУДАН, СИТУАЦИЯ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]