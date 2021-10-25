Wildberries перенесет распродажу, увеличит инвестиции до 10 млрд рублей

Крупнейший в РФ онлайн-ритейлер Wildberries перенесет распродажу из-за частичного локдауна в отдельных регионах РФ и объявления нерабочих дней в стране в качестве антикоронавирусной меры.

После решения по ограничительным мерам в Wildberries обратились представители бизнеса с просьбой перенести распродажу "День холостяка" (11 ноября) на 28 октября - на день закрытия розничных магазинов, чтобы компенсировать потери, говорится в сообщении компании.

Кроме того, размер инвестиций Wildberries в проведение крупных распродаж "День холостяка" и "Черная пятница" увеличится с 8 млрд до 10 млрд рублей (средства будут направлены на субсидирование скидок, рекламу на сайте и в приложении).

По итогам прошлогодних распродаж на онлайн-платформе было оформлено рекордное число заказов - около 2,5 млн за сутки (в настоящее время в среднем оформляется 2,3 млн заказов в сутки).

В октябре аналитическая служба Wildberries провела опрос около 5 тыс. предпринимателей в 83 регионах РФ. Около 89% предпринимателей, опрошенных аналитиками, примут участие в распродажах, лишь 3% респондентов не планируют. 72% предпринимателей назвали участие в распродажах значимыми и очень значимыми для их бизнеса, около 6% - незначимыми.

Большая часть опрошенных предпринимателей (34%) сообщила, что рассчитывают увеличить свои продажи в ходе акций на 30-50%, 20% - на 50-70%, 19% - вдвое или более, 7% - на 70-90%.

В преддверии сезона высоких продаж Wildberries усилил логистические мощности: за год открыто около 350 тыс. кв. м новых складских площадей, а также запустил новую модель продаж со складов предпринимателей, что позволит бизнесу оптимизировать затраты на логистику и воспользоваться сниженной торговой комиссией в размере от 1% до 5%, напомнил ритейлер.

Wildberries - крупнейший онлайн-ритейлер России. Кроме РФ география компании охватывает 16 стран, включая Литву, Латвию, Эстонию, США, Францию, Италию.