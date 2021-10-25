На северо-западе Китая для туристов ограничили посещение достопримечательностей

Достопримечательности в провинции Ганьсу на северо-западе Китая закроют для туристов после выявления в регионе новых случаев заболевания COVID-19, сообщает в понедельник Associated Press (AP).

За последние сутки выявили 35 новых случаев заболевания COVID-19, четыре из них в Ганьсу, передает AP со ссылкой на китайскую Национальную комиссию здравоохранения.

В преддверии зимних олимпийских игр в Пекине власти Китая особенно обеспокоены распространением дельта-варианта COVID-19 через туристов и путешественников.

Всего за время пандемии в Китае зафиксировано свыше 96 тыс. случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, 4,6 тыс. пациентов скончались от последствий заражения.