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Дальнее зарубежье 25.10.2021 18:19

Москва не располагает данными о враждебных планах талибов против соседних стран - МИД РФ

Москве не известно о планах талибов совершить враждебные действия против стран Центральной Азии, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, глава второго департамента МИД России Замир Кабулов.

"Нам не известно... о каких-либо враждебных замыслах, не говоря уже о действиях, новой талибской власти против северных соседей", - сказал он в понедельник на пресс-конференции в Москве.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, МИД, ТАЛИБЫ, ЦЕНТРАЗИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]