Москва не располагает данными о враждебных планах талибов против соседних стран - МИД РФ

Москве не известно о планах талибов совершить враждебные действия против стран Центральной Азии, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, глава второго департамента МИД России Замир Кабулов.

"Нам не известно... о каких-либо враждебных замыслах, не говоря уже о действиях, новой талибской власти против северных соседей", - сказал он в понедельник на пресс-конференции в Москве.