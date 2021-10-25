Азерсу направит около 7,6 млн манатов на улучшение водоснабжения и канализации г.Гах

ОАО "Азерсу" затратит около 7,6 млн манатов на проведение работ по водоснабжению и реконструкции канализационной системы города Гах.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, с компанией "Nort Vest Construction" подписан соответствующий контракт.

Сумма контракта - 7 млн 597,997 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков