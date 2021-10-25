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ТЭК 25.10.2021 18:35

Саудовская Аравия будет использовать газ с крупнейшего месторождения для производства голубого водорода

Саудовская Аравия планирует использовать большую часть газа, добытого с крупнейшего месторождения в стране - Джафура, для производства "голубого" водорода, заявил министр энергетики страны Абдулазиз бен Сальман.

"Мы на деле докажем слова о том, что будем производить водород. У нас есть огромное газовое месторождение в Джафуре, и мы будем использовать его для выработки "голубого" водорода", - сказал министр в ходе климатической конференций в Эр-Рияде.

Абдулазиз бен Сальман сделал это заявление после того, как саудовское правительство объявило о намерении к 2060 году достичь нулевого уровня выбросов CO2 при помощи технологий улавливания углекислого газа и производства более экологически чистого водорода.

Планы в отношении месторождения Джафура свидетельствуют о том, что Саудовская Аравия отходит от идеи стать экспортером СПГ, который с экологической точки зрения считается чище нефти и угля, после того, как некоторые государства заявили о желании отказаться от использования газа.

Саудовская компания Saudi Aramco планирует начать добычу на месторождении в Джафуре в 2024 году и перейти к экспорту "голубого" водорода с месторождения после 2030 года.

Согласно оценкам, в Джафуре сосредоточено около 200 трлн куб. футов (около 56,6 млрд куб. м) газа. Стоимость проекта разработки месторождения оценивается в $110 млрд.

Кроме того, Саудовская Аравия планирует также производить и экспортировать "зеленый" водород, полученный при использовании возобновляемых источников энергии. По словам Абдулазиза бен Сальмана, страна может производить самый дешевый в мире "зеленый" водород.

Формирование водородного рынка на сегодняшний день еще не закончилось. Но эксперты BloombergNEF оценивают его объем к 2050 году в $700 млрд в год в том случае, если производители смогут снизить огромные издержки в технологическом процессе.

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Тэги: САУДАРАВИЯ, ГАЗ/МЕСТОРОЖДЕНИЕ, ВОДОРОД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]