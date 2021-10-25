Польский премьер призвал ЕС отказаться от угроз Варшаве

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий обвинил ЕС в выдвижении требований в отношении Варшавы "под дулом пистолета у головы", пишет газета The Financial Times.
Он призвал Брюссель отказаться от угроз введения в отношении Польши юридических и финансовых санкций, если в руководстве ЕС желают урегулирования кризиса вокруг верховенства права в стране.
Моравецкий добавил, что если же Европейская комиссия начнет "третью мировую войну", в том числе и удерживая средства, обещанные Варшаве, то Польша, по его словам, будет защищать свои права любыми средствами, которые есть в ее распоряжении. В частности, он отметил, что Польша может ввести вето на важные законопроекты ЕС, например, по климату.
Противостояние Варшавы с Европейской комиссией уже стоило Польше задержки одобрения пакета экономической помощи в связи с пандемией COVID-19 в размере 36 млрд евро.
Выступая на прошлой неделе на дебатах в Европарламенте Моравецкий предположил, что ответственность за повышение цен на газ в Европе лежит на ФРГ и ее решении поддержать "Северный поток 2". Он также обвинил Россию в "газовом шантаже" Европы. Выступавшая за ним председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в ответ обвинила премьера Польши в попытке уйти от обсуждаемой темы - системы правосудия в Польше.
"Если говорить о "Северном потоке 2", то в том, что касается аргументов, то вы не становитесь убедительнее. Не пытайтесь уйти от темы дебатов", - сказала она.
Конституционный суд Польши, задачей которого является проверка на соответствие конституции страны прочих нормативных актов, в октябре вынес решение о том, что ряд законов ЕС и некоторые европейские судебные постановления противоречат основному закону страны. Судьи объявили, что членство Польши в Евросоюзе, по их мнению, не дает органам ЕС верховенства в судебной сфере и не означает передачу Польшей своего суверенитета.
Такое решение идет вразрез с принципом верховенства права ЕС, на котором настаивают в Брюсселе. Этот принцип означает, что правовые нормы стран-членов Евросоюза в целом ряде сфер не должны применяться, если противоречат нормам европейского права.
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