ЕС планирует в месячный срок возобновить дипломатическое присутствие в Кабуле

Европейский союз намерен в течение месяца восстановить работу дипломатической миссии в Афганистане, сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным собеседников газеты, Европейская внешнеполитическая служба планирует вновь открыть представительство в Кабуле, которое также смогут использовать дипломаты из стран-членов ЕС.

Таким образом, как отмечает издание, европейские дипломаты вернутся в Афганистан спустя около 12 недель с того момента, как они покинули страну.

FT напоминает, что в течение последнего месяца Брюссель пытался заключить с Кабулом соглашение, которое позволило бы сотрудникам частных служб безопасности или охранникам государств-членов блока охранять здание миссии ЕС. Представитель ЕС Набила Массрали заявила, что окончательное решение по обеспечению безопасности представительства пока не принято.

"Мы можем подтвердить, что работаем над установлением минимального присутствия на местах. Из соображений безопасности мы не можем сообщить детали", - сказала она.

"На данном этапе это касается только присутствия ЕС. Государства-члены могут принять решение о присоединении, но это по их усмотрению. В настоящее время изучаются доступные варианты по поводу того, кто будет обеспечивать безопасность наших сотрудников", - уточнила Массрали.

При этом представитель ЕС подчеркнула, что возобновление дипломатического присутствия не является знаком признания правительства движения "Талибан".

"Мы хотим иметь возможность лучше оценивать ситуацию, в которой находится афганский народ, нуждающийся в нашей помощи, (...) и, неизбежно, нам необходимо взаимодействовать с "Талибаном"",- отметила Массрали.

FT напоминает, что в сентябре Брюссель отправил в Афганистан исследовательскую миссию с целью оценки возможности возвращения в Кабул своих дипломатов.

Президент США Джо Байден 31 августа объявил о завершении 20-летнего присутствия Соединенных Штатов и их союзников по НАТО в Афганистане. Последний военно-транспортный самолет ВВС США покинул кабульский аэропорт 30 августа, эвакуировав оставшихся американских военных, осуществлявших его охрану, и дипломатов, которые работали на территории воздушной гавани, остававшейся их последним оплотом в столице Афганистана.

На фоне вывода иностранных сил из Афганистана боевики группировки "Талибан" взяли под контроль всю территорию страны, а президент Ашраф Гани и его окружение бежали. Гани заявил, что этим поступком стремился избежать кровопролития.

Позднее талибы объявили состав своего правительства. Они пообещали, что оно будет инклюзивным, но в итоге среди свыше 30 членов кабмина представителями этнических меньшинств оказались лишь три министра.

За то время, что талибы держат под контролем власть в Афганистане, в стране не прекратились теракты и нападения на религиозные и этнические меньшинства. На прошлой неделе в результате атаки террориста-смертника погибли свыше 120 мусульман-шиитов, являющихся меньшинством в суннитском Афганистане.