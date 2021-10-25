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ТЭК 25.10.2021 20:02

РФ рассчитывает на продолжение диалога с Молдавией по газу - Песков

В Кремле надеются на продолжение диалога с Молдавией по газовой тематике, позиция "Газпрома" в этом вопросе предельно понятна и проста, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами у представителя Кремля поинтересовались, не планируется ли контактов Владимира Путина с руководством Молдавии после завершившихся в пятницу безрезультатно переговоров Москвы и Кишинева по вопросу продления газового контракта.

"Нет, у президента пока нет в планах, но, с другой стороны, как-то продолжать диалог надо", - ответил Песков.

При этом он заметил, что "все позиции хорошо понятны".

"Позиция российской стороны, "Газпрома" предельно понятна, предельно проста, это - коммерческая позиция, которая включает в себя известные скидки", - пояснил Песков.

"Разговор надеемся так или иначе будет продолжаться", - добавил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, МОЛДАВИЯ, ГАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]