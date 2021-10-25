РФ рассчитывает на продолжение диалога с Молдавией по газу - Песков

В Кремле надеются на продолжение диалога с Молдавией по газовой тематике, позиция "Газпрома" в этом вопросе предельно понятна и проста, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами у представителя Кремля поинтересовались, не планируется ли контактов Владимира Путина с руководством Молдавии после завершившихся в пятницу безрезультатно переговоров Москвы и Кишинева по вопросу продления газового контракта.

"Нет, у президента пока нет в планах, но, с другой стороны, как-то продолжать диалог надо", - ответил Песков.

При этом он заметил, что "все позиции хорошо понятны".

"Позиция российской стороны, "Газпрома" предельно понятна, предельно проста, это - коммерческая позиция, которая включает в себя известные скидки", - пояснил Песков.

"Разговор надеемся так или иначе будет продолжаться", - добавил он.