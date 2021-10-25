Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9826 RUR   0.0242 GBR   2.3434 TRY   0.1747

Цена на нефть

22.10 $/bbl   WTI 83.76 1.26 Brent 85.53 0.92

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 25.10.2021 14:04

Суданские военные открыли огонь по людям, протестующим против военного переворота, более десяти человек ранены

Не менее 12 человек получили ранения после того, как в столице Судана Хартуме военные открыли в понедельник огонь по демонстрантам, выступившим против недавних задержаний министров, в том числе и премьер-министра страны Абдаллы Хамдока, сообщает межарабский телеканал "Аль-Арабийя".

По поступающим из Хартума данным, военные открыли огонь для того, чтобы остановить протестующих, которые пытались приблизиться к штаб-квартире армии Судана.

Телеканал напоминает, что ранее премьер-министр Судана Абдалла Хамдок призвал жителей страны мирно противостоять происходящему перевороту, после чего десятки тысяч людей вышли на улицы.

Ранее сообщалось о задержаниях министра промышленности Судана Ибрагима аш-Шейха, министра информации Хамзы Балюля, представителя суверенного совета Мухаммеда аль-Фики Сулимана, советника премьер-министра Файсала Мухаммеда Салеха и губернатора столичной области Аймана Халида.

С августа 2019 году Суданом руководит переходная военно-гражданская администрация.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СУДАН, ПРОТЕСТЫ, ПОСТРАДАВШИЕ


Похожие новости


Генсек ООН осудил применение силы против демонстрантов в Судане СМИ сообщают о перестрелках во время акций протестов в столице Судана В Судане за выходные задержаны почти 2,5 тыс. участников акций протеста - власти Президент Судана в ответ на протесты пообещал провести экономические реформы - СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]