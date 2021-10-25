Суданские военные открыли огонь по людям, протестующим против военного переворота, более десяти человек ранены

Не менее 12 человек получили ранения после того, как в столице Судана Хартуме военные открыли в понедельник огонь по демонстрантам, выступившим против недавних задержаний министров, в том числе и премьер-министра страны Абдаллы Хамдока, сообщает межарабский телеканал "Аль-Арабийя".

По поступающим из Хартума данным, военные открыли огонь для того, чтобы остановить протестующих, которые пытались приблизиться к штаб-квартире армии Судана.

Телеканал напоминает, что ранее премьер-министр Судана Абдалла Хамдок призвал жителей страны мирно противостоять происходящему перевороту, после чего десятки тысяч людей вышли на улицы.

Ранее сообщалось о задержаниях министра промышленности Судана Ибрагима аш-Шейха, министра информации Хамзы Балюля, представителя суверенного совета Мухаммеда аль-Фики Сулимана, советника премьер-министра Файсала Мухаммеда Салеха и губернатора столичной области Аймана Халида.

С августа 2019 году Суданом руководит переходная военно-гражданская администрация.