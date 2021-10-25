Президент Алиев принял участие в открытии ряда объектов в Губадлы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиев в понедельник посещают Губадлинский район, сообщает сайт главы государства.
Президент в рамках визита принял участие в церемонии закладки фундамента автомобильной дороги Ханлыг-Губадлы, следующей от 10-го километра трассы Губадлы-Лачин до центра города Губадлы.
Кроме того, глава государства принял участие в церемонии открытия 110/35/10 кВ-ной подстанции "Губадлы" и нового комплекса воинской части Государственной пограничной службы.
Э.Шафиев
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