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Здравоохранение 25.10.2021 17:30

В ряде районов Китая детей начнут вакцинировать от COVID-19 с трехлетнего возраста

По меньшей мере в пяти провинциях Китая детей от COVID-19 начнут прививать с трехлетнего возраста, передает Associated Press (AP).

По данным агентства, власти регионального и городского уровня в пяти провинциях, названия которых не упоминаются в сообщении, объявили, что детям в возрасте от трех до 11 лет следует пройти вакцинацию от COVID-19.

На данный момент в Китае полностью вакцинировались 76% человек.

Всего за время пандемии в Китае зафиксировано свыше 96 тыс. случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, 4,6 тыс. пациентов скончались от последствий заражения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: КИТАЙ, КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНАЦИЯ, ДЕТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]