В ряде районов Китая детей начнут вакцинировать от COVID-19 с трехлетнего возраста

По меньшей мере в пяти провинциях Китая детей от COVID-19 начнут прививать с трехлетнего возраста, передает Associated Press (AP).
По данным агентства, власти регионального и городского уровня в пяти провинциях, названия которых не упоминаются в сообщении, объявили, что детям в возрасте от трех до 11 лет следует пройти вакцинацию от COVID-19.
На данный момент в Китае полностью вакцинировались 76% человек.
Всего за время пандемии в Китае зафиксировано свыше 96 тыс. случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, 4,6 тыс. пациентов скончались от последствий заражения.
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